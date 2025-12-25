Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Aralık 2025)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,8462'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 42,8460'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen altında 50,6200'den satılıyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün kapalı kalırken, Asya tarafında açılan az sayıdaki borsada likiditenin oldukça düşük olduğu görülüyor. Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 164 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 6 bin 171 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 6 bin 164 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 261 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 888 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin gevşeme beklentileri, merkez bankaları alımlarının sürmesi ve artma eğilimi gösteren jeopolitik tansiyondan destek bularak 4 bin 526 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı, kar satışlarının etkisiyle 4 bin 479 dolara indi.



