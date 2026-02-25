Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Şubat 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,8650 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8420'den tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,8650'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,8210'dan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 59,3600'dan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 323 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Analistler, ABD'nin mali politikası, ticaret politikası ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.

