Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı: Bireysele kaç lot verdi?

Empa Elektronik, talep toplama sürecini tamamladı ve 38 milyon lot dağıtımı yaptı. Şirketin halka arzı son zamanların en büyük katılımcı sayısına ulaştı ve 1 milyonu aştı. Şirket 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı. Firma kişi başına 462 TL değerinde 21 lot verdi. Firmanın halka arzına 1 milyon 134 bin 244 kişi katıldı.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından KAP’a gönderilen açıklama şu şekildedir:

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 19 – 20 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 22,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 38.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 836.000.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,99 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 15,83 katı oranında talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.