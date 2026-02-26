Döviz ve altın güne nasıl başladı? (26 Şubat 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,8650'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,8830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,9900'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 59,6270'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,5 seviyesinde bulunuyor. Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ile jeopolitik riskler devam ediyor. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, ülke heyetlerinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 333 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 300 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üstünde 7 bin 333 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 640 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,9 artışla 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

ABD ve İran arasında bugün gerçekleşecek görüşme yatırımcıların odağında yer alırken görüşmeden çıkacak sonuçların varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Doların değer kaybetmesi, ABD gümrük tarifeleri politikası ile ABD-İran görüşmeleri konusundaki belirsizlik ortamı, altına olan talebin güçlü kalmasını sağlıyor.