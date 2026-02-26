Gayrimenkul yatırımcısı rotayı yurt dışına çevirdi

Türk yatırımcıların yurt dışı gayrimenkule yönelimi hızlanırken, 2025’te yapılan alımlar yabancıların Türkiye’deki yatırımlarını geride bıraktı. Sektör temsilcilerine göre portföy çeşitlendirme, döviz bazlı gelir arayışı ve oturum programları bu dönüşümün ana itici gücünü oluşturuyor.

Türk yatırımcıların yurt dışında yaptığı gayrimenkul alımları son dönemde yabancıların Türkiye’deki alımlarını geride bırakırken yatırım eğilimlerinde yapısal bir dönüşüm dikkat çekiyor.

Nilüfer Gözütok

2020’de yaklaşık 213 milyon dolar seviyesinde olan yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programlarına yönelen sermayenin 2025 itibarıyla 2,4 milyar doların üzerine çıkması, uluslararası gayrimenkulün portföy çeşitlendirme aracı olarak daha fazla öne çıktığını gösteriyor.

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, yatırımcı davranışındaki değişimi “Türk yatırımcılar artık sermayelerini daha öngörülebilir, daha şeffaf ve uzun vadede daha güvenli yapılarda konumlandırmaya yöneliyor” sözleriyle değerlendiriyor. Narazan’a göre son dört yılda 10 katı aşan büyüme, yatırım kararlarında hukuki çerçeve ve ekonomik istikrarın belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor.

Yurt dışı tercihlerinde belirli ülkelerde yoğunlaşma yaşandığını belirten Narazan, “Yatırımcılar döviz bazlı düzenli gelir elde etmeyi, global hareket alanını genişletmeyi ve aileleri için alternatif bir yaşam planı oluşturmayı hedefliyor” diyor.

Yunanistan radarda

Sektör verileri, Türk yatırımcıların yurt dışı konut tercihlerinde Yunanistan’ın öne çıkan destinasyonlardan biri olduğunu gösteriyor. Golden Visa programı kapsamında bugüne kadar 2 bin 698 Türk yatırımcının onay aldığı belirtilirken Türkler toplam başvuruların yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.

MIBS Group CEO’su Elena Shiapani, son iki yılda yatırımcı profilinde belirgin bir değişim yaşandığını vurguluyor. “Yurt dışı gayrimenkul artık yalnızca ultra yüksek gelir grubunun tercih ettiği bir alan olmaktan çıktı. Üst-orta gelir grubundan yatırımcılar da portföylerini çeşitlendirmek için uluslararası piyasaya yöneliyor” diyor.

Shiapani’ye göre 2025 sonunda yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının 2,4 milyar doları aşması ve yıllık bazda yüzde 26,2 büyüme kaydedilmesi, yatırımcıların kısa vadeli taşınma planlarından çok servet koruma ve dengeli getiri arayışına odaklandığını gösteriyor. “Uluslararası piyasaların istikrarlı ve öngörülebilir yapısı, uzun vadeli yatırım stratejileriyle örtüşüyor” diyen Shiapani, özellikle şehir merkezleri ve sahil bölgelerinde talebin güçlü seyrini koruduğunu ifade ediyor.

Alıcı profili genişledi





Uzmanlara göre yurt dışı gayrimenkul yatırımı artık niş bir alan olmaktan çıkıyor. Shiapani, yeni yatırımcı profilinin daha yönetilebilir giriş seviyelerine ve döviz bazlı gelir fırsatlarına odaklandığını belirterek, “Golden Visa programları yalnızca oturum çözümü olarak görülmüyor, uzun vadeli esneklik sağlayan stratejik bir araç olarak değerlendiriliyor” diyor.

Türk yatırımcıların önemli bir kısmının 250 bin euro ile 1 milyon euro arasında yatırım yaptığı, ortalama yatırım tutarının ise yaklaşık 500 bin euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Döviz bazlı kira geliri, vergi yapısının öngörülebilirliği ve sermaye çeşitlendirme ihtiyacı yatırım kararlarını şekillendiren başlıca unsurlar arasında yer alıyor.