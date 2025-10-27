Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Ekim 2025)

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 41,9381'den tamamladı. Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 41,9920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,3 yükselişle 48,9160, sterlin/TL de yüzde 0,3 artışla 56,0250 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi de önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 98,9 seviyesinde seyrediyor. Bu hafta ABD ve Çin arasında gerçekleşecek görüşme ile ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı takip edilecek.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 513 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,4 azalışla 5 bin 545 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5 bin 513 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 626 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 358 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 4 bin 81 dolarda seyrediyor.