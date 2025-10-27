Amazon, Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım yapacak

Amazon, Hollanda'ya 1,4 milyar avro yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

27.10.2025 12:24:460
Paylaş Tweet Paylaş
Amazon, Hollanda’ya 1,4 milyar Euro yatırım yapacak

Şirketten yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'nin beşinci büyük ekonomisine sahip Hollanda’ya ABD’li şirketin gelecek 3 yıl içinde 1,4 milyar avro yatırım planlandığı duyuruldu.

Hollanda'da yaklaşık 1000 çalışanı bulunan Amazon'dan yapılan açıklamada, söz konusu yatırımın bugüne kadar şirketin ülkeye en büyük yatırımı olacağı belirtildi.

Öte yandan, ekim başında Amazon, Belçika operasyonlarına 1,16 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Amazon, dünya genelinde geçen yıl 638 milyar dolarlık gelir ve 59 milyar dolar kar elde etmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kartlı ödemeler Eylül'de 2 trilyon lirayı aştı

Kartlı ödemeler Eylül'de 2 trilyon lirayı aştı

Hazine dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı

Hazine dolar cinsi tahvil ihracı için yetkilendirme yaptı

Euro Bölgesi'nde şirket kredileri büyümesi yavaşladı

Euro Bölgesi'nde şirket kredileri büyümesi yavaşladı

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Ekim 2025)

Yılmaz istihdam verilerini değerlendirdi

Yılmaz istihdam verilerini değerlendirdi

90 milyar dolarlık e-Ticaret buluşması 21-22 Kasım'da

90 milyar dolarlık e-Ticaret buluşması 21-22 Kasım'da

Yorum Yaz