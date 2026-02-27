Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 331 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 347 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 720 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD-İran görüşmelerinde kesin bir sonuç çıkmamasından dolayı altın piyasasında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD-İran görüşmelerinden gelecek haber akışının altının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,9600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8840'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,9600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,9310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 59,2570'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve farklı coğrafyalarda jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.