Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 347 liradan işlem görüyor.

27.02.2026 09:53:250
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Şubat 2026)

Dün ons altındaki artışla paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 7 bin 331 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 7 bin 347 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 280 liradan, cumhuriyet altını ise 48 bin 720 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 198 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD-İran görüşmelerinde kesin bir sonuç çıkmamasından dolayı altın piyasasında yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen gerilemenin de altın fiyatlarını desteklediğini ifade eden analistler, ABD-İran görüşmelerinden gelecek haber akışının altının yönü üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,9600 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8840'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,9600'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,9310'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 59,2570'ten satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,7 seviyesinde bulunuyor. ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması ve farklı coğrafyalarda jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik endişeler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişikliğe gidildi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği statüsünde değişikliğe gidildi

Galata Wind’den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Galata Wind’den 2025 yılı bilanço değerlendirmesi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Şubat 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (27 Şubat 2026)

Yorum Yaz