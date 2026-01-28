Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Ocak 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 43,4060 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 43,4000'dan tamamladı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 43,4060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 52,1040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 59,9570'ten satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 96 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 340 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 7 bin 230 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,6 artışla 7 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 470 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 660 liradan satılıyor.

