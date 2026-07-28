Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Temmuz 2026)

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 169 liradan işlem görüyor.

28.07.2026 10:10:300
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (28 Temmuz 2026)

Dün ons fiyatındaki sınırlı artışa paralel alış ağırlıklı bir seyir izlenen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 6 bin 205 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 6 bin 169 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 155 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 305 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 49 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,3840 seviyesinde bulunuyor.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 47,3468'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,3840 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 53,9090'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 63,0440'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,5 seviyesinde seyrediyor.

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