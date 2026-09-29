Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Eylül 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde bulunuyor.

29.09.2026 09:48:320
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Eylül 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 48,9760'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,00 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,7150'den, sterlin/TL yüzde 0,1 düşüşle 64,9080'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 101,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 6 bin 528 liradan işlem görüyor.

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,94 azalışla 6 bin 479 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 6 bin 528 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 781 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 927 liradan satılıyor.

ABD-İran hattında kısa vadede bir uzlaşı ihtimalinin zayıflaması, enerji fiyatlarını yeniden küresel risk iştahının merkezine taşıyor.

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