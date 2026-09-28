Garanti BBVA'dan 125 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı

Garanti BBVA, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Alman Yatırım ve Kalkınma Şirketi (DEG) konsorsiyumuyla 125 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem kapsamında sağlanan kaynak, bankanın sermaye yapısını desteklerken mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek.

Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdiği 125 milyon dolar tutarındaki, 5. yıldan itibaren geri çağırma opsiyonu haiz, 10 yıl vadeli sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil (Tier II) ihracını tamamladı.

İşlem, bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla stratejik işbirliklerinde önemli yer tutarken, uzun yıllar sonra gerçekleştirilen sermaye benzeri tahvil ihracı, bankanın bu alandaki çalışmalarında farklı bir finansman modeli olarak konumlanıyor.

Yeşil finansman kapsamında mikro işletmeler ve KOBİ'lerin elektrikli araç, enerji verimli ekipman ve teknolojiler ile diğer uygun yeşil yatırımlarının finansmanı desteklenecek. Böylece işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman olanaklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Sosyal finansman kapsamında ise kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin desteklenmesi planlanıyor.

- "Finansman kanallarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Finans ve Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Atıl Özus, uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun yıllara dayanan işbirliklerini, bankanın finansman yapısını güçlendirmenin yanı sıra reel ekonominin ihtiyaçlarına yanıt veren yeni finansman modelleri geliştirmek açısından da önemli gördüklerini belirtti.

IFC ve DEG konsorsiyumuyla gerçekleştirdikleri 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracının da bu doğrultuda attıkları önemli adımlardan biri olduğunu aktaran Özus, şunları kaydetti:

"Sermaye yapımızı destekleyen bu kaynakla birlikte, uluslararası kuruluşlarla ilişkilerimizi ve finansman kanallarımızı çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı yatırımcı ve finans kuruluşlarıyla geliştireceğimiz işbirlikleriyle, bankamızın güçlü finansal yapısını destekleyen ve müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına yanıt verebilecek yeni finansman imkanları üzerinde çalışmayı sürdüreceğiz."

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige de sürdürülebilir finansı, ekonomik dönüşümün finansmanına katkı sağlayan uzun vadeli stratejilerinin temel unsurlarından biri olarak gördüklerini vurguladı.

Bu doğrultuda, bu işlem kapsamında sağladıkları kaynağı mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm yatırımlarını ve kadın girişimcilerin finansmana erişimini desteklemek üzere kullanacaklarına dikkati çeken Edige, "Bizim için sürdürülebilirlik, yalnızca belirli ürün ve finansman çözümlerinin ötesinde, müşterilerimizin dönüşüm ihtiyaçlarını anlayarak onlara finansman, danışmanlık ve yenilikçi çözümlerle eşlik ettiğimiz bütünsel bir yaklaşım. BBVA Grubu ile birlikte COP31'de Küresel Bankacılık Partneri olarak yer aldığımız bu dönemde, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza, bu finansmanla yeni ve çok önemli bulduğumuz bu adımı eklemekten memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Edige, gelecek dönemde de müşterilerin dönüşüm yatırımlarını destekleyen ve sürdürülebilirliğin reel ekonomide hayata geçirilmesine katkı sağlayan çözümlerini geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

- "Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz"

IFC Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Finansal Kurumlar Grubu Direktörü Momina Aijazuddin de bu yatırımın, IFC'nin Garanti BBVA ile uzun yıllara dayanan ve önemli etki yaratan işbirliğini daha da ileri taşıdığını ve Türkiye'de sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye yönelik ortak taahhütlerini yansıttığını kaydetti.

Garanti BBVA'nın mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri finanse etme kapasitesini güçlendirerek kadın girişimciler için fırsatların genişletilmesine ve enerji dönüşümüne yatırım yapan işletmelerin desteklenmesine katkı sağladıklarını aktaran Aijazuddin, "Birlikte, işletmelerin daha sürdürülebilir şekilde büyümelerine, rekabet güçlerini artırmalarına ve Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkıda bulunmalarına yardımcı oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DEG Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasaları Kıdemli Direktörü Gudrun Busch da IFC ile birlikte Garanti BBVA'nın Türkiye'deki sürdürülebilir finans hedeflerini desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ortak yatırımlarının, bankanın sermaye yapısını güçlendirirken yeşil mikro, küçük ve orta ölçekli işletme projeleri ile kadın girişimcilerin finansmanını desteklediğine dikkati çeken Busch, "Bu işbirliği, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir ekonominin gelişmesine katkı sağlarken, Türkiye'nin düşük karbonlu bir geleceğe geçişini destekliyor ve kalıcı sosyal ve çevresel değer yaratılmasına katkıda bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.