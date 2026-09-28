Yemeksepeti’nin yeni CEO’su Esra Ünlüaslan oldu

Esra Ünlüaslan, 28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Yemeksepeti CEO’su olarak göreve başladı. Kariyeri boyunca e-ticaret, distribütörlük, finans ve danışmanlık alanlarında strateji, büyüme ve dönüşüm çalışmalarına liderlik eden Ünlüaslan, kapsamlı deneyim ve birikimini Yemeksepeti’ne taşıyacak.

Esra Ünlüaslan, Türkiye’de online yemek siparişinin öncüsü ve en sevilen markası* olan Yemeksepeti’nin 25 yıllık birikiminden güç alarak şirketin yeni büyüme döneminde hizmet kalitesini ve kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımaya odaklanacak. Yemeksepeti’ne katılmadan önce Amazon Türkiye’de pazaryeri satış, ihracat ve teslimat deneyimi alanlarında genel müdür olarak görev yapan Ünlüaslan, pazaryerindeki satıcı tabanının ve ürün çeşitliliğinin büyütülmesine ve işin kârlılığa ulaşmasına liderlik etti. Amazon Türkiye, bu dönemde teslimat hızı bakımından Amazon’un Avrupa operasyonları arasında ilk sıraya yükseldi.

Kariyerine Goldman Sachs’ın New York ofisinde döviz piyasaları analisti olarak başlayan Ünlüaslan, ardından Boston Consulting Group’ta yönetim danışmanlığı yaptı. CPF Türkiye’de strateji genel müdürlüğü ve Borusan Cat Türkiye’de strateji, büyüme ve inovasyon direktörlüğü görevleri üstlenerek farklı sektörlerdeki liderlik deneyimini geliştirdi.

“Sevilen bir markayı yeni fırsatlara taşıyacağız”

Yeni görevine ilişkin değerlendirmede bulunan Yemeksepeti CEO’su Esra Ünlüaslan, şunları söyledi:

“Yemeksepeti’ne tarihinin böylesine önemli bir dönemecinde katıldığım için çok mutluyum. Türkiye’de milyonlarca insanın günlük hayatının bir parçası olan, sevilen ve dijital yenilikleriyle tanınan bir markaya liderlik edecek olmak benim için büyük bir heyecan. Önceliğimiz, kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak onlara her siparişte güvenilir, kolay ve sorunsuz bir deneyim sunmak olacak. Aynı zamanda kurye iş ortaklarımızdan restoranlara, marketlerden diğer iş ortaklarımıza uzanan ekosistemimizin platformla birlikte sürdürülebilir şekilde büyümesini desteklemeyi hedefliyoruz. Yemeksepeti’nin güçlü ve yetkin ekibiyle, sağlam temellerimizden güç alarak yeni fırsatları değerlendirecek, inovasyonu hızlandıracak ve Türkiye genelindeki kullanıcılarımız ve iş ortaklarımız için daha fazla değer yaratacağız.”

Worcester Polytechnic Institute’ta ekonomi ve endüstri mühendisliği alanlarında lisans eğitimini tamamlayan Esra Ünlüaslan, MIT Sloan School of Management’ta MBA, Harvard Kennedy School’da ise uluslararası kalkınma alanında kamu yönetimi yüksek lisansı yaptı. Boğaziçi Üniversitesi’nde yönetim bilimleri alanında doktorasını tamamlayan Ünlüaslan, iki erkek çocuk annesi.