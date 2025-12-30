Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Aralık 2025)

Dolar/TL güne yatay seyirle başlamasının ardından 42,9420 seviyesinden işlem görüyor.

30.12.2025 10:02:16
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,1 artışla 42,9300'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 42,9420'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,5900, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 58,1280 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 azalışla 98 seviyesinde seyrediyor. ABD'de bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının, varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksinde düşüş eğilimi devam ederken, yıl genelinde ABD ekonomisine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlikler de dolara olan talebin azalmasına neden oldu.

Altında son durum

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 23 liradan işlem görüyor. Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışından yüzde 4,3 azalışla 5 bin 981 liradan tamamladı. Güne toparlanma eğiliminde başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 6 bin 23 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 42 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 15 liradan satılıyor. Dün yüzde 4,4 düşüşle 4 bin 334 dolarda kapanan altının onsu, yeni işlem gününde ise yüzde 0,7 artışla 4 bin 365 dolarda alıcı buluyor. Altının ons fiyatı, jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle artan güvenli liman talebi sonucu bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor.

