İhracat Talep Endeksi Kasım'da geriledi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün kasım ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 99,8, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 101 puan olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, önemli pazarlarda talebi oluşturan koşullar ile global ekonomideki talep ve risklerin takip edildiği İhracat Pazar Monitörü'nün kasım ayı sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,8 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azalışla 99,8 oldu. Böylelikle endeks, uzun dönem ortalamasının altında seyretti.

Kasım ayında, enflasyon ve tüketici güveni göstergelerindeki kısmi iyileşmelere karşın, işsizlik, iş güveni ve sanayi üretimindeki gerilemeler, talep endeksini uzun dönem ortalamasının altına düşürdü. Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, kasımda aylık bazda yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 101 oldu.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi azalmaya karşın, ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamanın altında seyretmesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ve endeksi uzun dönem ortalamasına yaklaştırdı.

