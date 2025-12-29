SPK'dan bedelsiz onayı aldı: Yüzde 342

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BAYRK), sermayesini 56,4 milyon TL’den 249,99 milyon TL’ye çıkarmak üzere yaptığı %342,75 oranındaki bedelsiz sermaye artırımının SPK tarafından onaylandığını duyurdu. Bedelsiz pay dağıtımı 30 Aralık 2025’te başlayacak.