Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Ağustos 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 48,2360'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 48,2620 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 55,9700'dan, sterlin/TL ise yatay seyirle 65,4260'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Haftaya düşüşle başlayan gram altın, 6 bin 884 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons altındaki düşüşle paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3 azalışla 6 bin 910 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 bin 884 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 289 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 973 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 3,2 değer kaybıyla 4 bin 455 dolara inen altının ons fiyatı, yeni işlem gününde de yüzde 0,3 düşüşle 4 bin 439 dolardan alıcı buluyor.