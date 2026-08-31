Lenovo, tarihinin en güçlü finansal çeyreğine imza attı

Küresel alanda 2026-2027 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Lenovo, son beş yılın en yüksek çeyreklik gelir artışını kaydetti. Şirketin geliri yıllık bazda %43 artışla 26,9 milyar ABD dolarına ulaşırken tüm iş grupları ilk mali çeyrekte rekor gelir ve faaliyet kârı elde etti. Düzeltilmiş net kâr %176 artarak 1,1 milyar ABD dolarına, Ar-Ge harcamaları ise %30 artışla 682 milyon ABD dolarına yükseldi. Daha yüksek gelir ölçeği ve verimlilik kazanımları sayesinde düzeltilmiş net kâr marjı yıllık bazda yaklaşık iki puan iyileşti.

Lenovo Türkiye, bu yıl da pazar liderliğini korudu

Global arenada büyümenin yanı sıra Lenovo, Türkiye’de de güçlü bir performans sergiledi. IDC (International Data Corporation) verilerine göre Lenovo Türkiye, mali yılın ilk çeyreğini toplam PC pazarında %28,5 pazar payı ile kapatarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Tüketici segmentinde %23,4 pazar payı ile birincilik konumunu korurken, kamu, büyük ve çok büyük ölçekli kurumsal segmentte ise %37,4 pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Lenovo Türkiye aynı zamanda Android tablet pazarında da %18,2 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Lenovo Türkiye, tüm segmentlerde dengeli bir büyüme göstererek altı yıllık liderliğini pekiştirdi.

Yapay zekâ bağlantılı gelirlerin payı %35’e yükseldi

Lenovo’nun yapay zekâ bağlantılı gelirleri yıllık bazda %60 artarak 9,3 milyar ABD dolarına ulaştı ve toplam grup gelirinin %35’ini oluşturdu. Sonuçlar, şirketin PC ve akıllı cihazlardaki liderliğini küresel yapay zekâ çözümleri ve altyapısı alanına taşıyan Hibrit Yapay Zekâ stratejisinin somut iş sonuçlarına dönüştüğünü gösterdi. Özellikle Altyapı Çözümleri Grubu’nun rekor performansı, büyüme ve kârlılığın temel itici güçlerinden biri oldu.

Lenovo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Yuanqing Yang, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Lenovo tarihinin en iyi yılının ardından, büyümenin hızlandığı, kârlılığın daha da arttığı ve yapay zekânın her iş grubunda güçlü bir büyüme motoruna dönüştüğü şimdiye kadarki en güçlü çeyreğimizi gerçekleştirdik. PC ve akıllı cihazlardaki liderliğimizden güç alarak yapay zekâ ve altyapı alanında hızla küresel bir lider konumuna yükselmemiz, stratejik öngörümüzü doğruluyor. Hibrit yapay zekâ stratejimiz, operasyonel mükemmelliğimiz ve kesintisiz inovasyon yaklaşımımızla sürdürülebilir, uzun vadeli büyüme sağlayacağımıza ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratacağımıza inanıyoruz.”

Lenovo’nun tüm iş gruplarından rekor performans

Lenovo’nun iş grupları da ilk çeyrek sonuçlarına güçlü katkı sundu. Akıllı Cihazlar Grubu’nun (IDG) geliri %27 artarak 17,1 milyar ABD dolarına ulaştı. Küresel PC pazar payını %24,2’ye taşıyan Lenovo, en yakın rakibiyle arasındaki farkı beş puanın üzerine çıkardı. Şirket, %25,1 pazar payıyla yapay zekâ destekli PC’lerde küresel liderliğini sürdürdü. Android tablet gelirleri %80’in üzerinde artarken akıllı telefon işi %15 büyüyerek mali yılın en güçlü ilk çeyrek gelirini kaydetti.

Altyapı Çözümleri Grubu’nun (ISG) geliri yıllık bazda %98 artarak 8,5 milyar ABD dolarıyla rekor seviyeye çıktı. Faaliyet kârı 777 milyon ABD dolarına, faaliyet marjı ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %9,1’e ulaştı. Bulut hizmet sağlayıcıları ile kurumsal ve KOBİ segmentlerinin gelirleri yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarken Lenovo, geleneksel bilgi işlem alanında x86 sunucu gelirlerinde dünya ikinciliğine yükseldi. Bulut, uç bilişim, yapay zekâ ve özellikle yapay zekâ çıkarımına yönelik yatırımlar, grubun büyümesini destekledi.

Çözümler ve Hizmetler Grubu (SSG) ise gelirini %28 artırarak 2,9 milyar ABD dolarına taşıdı. Faaliyet kârı %39 artışla 697 milyon ABD dolarına, faaliyet marjı da %24,2 ile rekor seviyeye yükseldi. Yapay zekâ hizmetleri gelirleri üç haneli büyüme kaydederken Yönetilen Hizmetler ile Projeler ve Çözümler, SSG gelirlerinin %62’sinden fazlasını oluşturdu. TruScale %35 büyürken spor, üretim ve perakende gibi sektörlere özel çözümler, projeler ve çözümler gelirlerinde %50 artış sağlandı.

FIFA Dünya Kupası 2026™’ya yapay zekâ destekli teknoloji

Lenovo, yılın ilk çeyreği boyunca FIFA’nın Resmi Teknoloji Ortağı olarak üç ülke, 16 şehir, 48 takım ve 104 maçı kapsayan FIFA Dünya Kupası 2026™ için geniş ölçekte teknoloji sundu. Şirketin cihaz, altyapı, hizmet ve yapay zekâ destekli çözümleri; FIFA operasyonlarından küresel yayınlara, takım analizinden hakemlik teknolojilerine ve taraftar deneyimlerine kadar turnuvanın farklı alanlarını destekledi. Lenovo’nun küresel-yerel tedarik zinciri, güçlü tedarikçi ilişkileri ve uçtan uca iş modeli de tedarik kısıtları ile maliyet baskılarının etkin biçimde yönetilmesine katkı sağladı.

Küresel listelerde tarihinin en yüksek sıralamaları

Lenovo, 2026 Gartner® Tedarik Zinciri En İyi 25 listesinde beşinci sıraya yükselerek bugüne kadarki en yüksek derecesini elde etti. Şirket ayrıca Fortune Global 500 listesinde 43 basamak yükselerek 153. sıraya yerleşti ve tarihinin en yüksek konumuna ulaştı. Lenovo, sürdürülebilirlik alanında iklim eylemi, döngüsel ekonomi, sosyal etki ve yönetişim hedeflerinde kaydettiği ilerlemeyi açıklarken yapay zekâ çağında sorumlu inovasyon odağını yeni sürdürülebilirlik hedefleriyle güçlendirdi.