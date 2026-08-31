Türkiye’deki 14. mağazasını doğrudan yatırımla İzmir’de açtı

JYSK, Türkiye’deki mağaza ağını doğrudan yatırımları ile genişletmeye devam ediyor. İstanbul, Aydın, Sakarya, Bursa ve Muğla’daki açılışlarının ardından büyüme yolculuğunu sürdüren marka, kurulduğu günden bu yana sunduğu 'herkes için harika bir İskandinav teklifi'ni şimdi İzmirliler ile buluşturuyor.

2 bini aşkın ürünün yer aldığı mağazada, İskandinav ‘hygge’ tarzını yansıtan mobilya ve ev aksesuarlarından uyku grubu çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi tüketicilerle buluşuyor. Örnek oda düzenlemeleri ve ilham köşeleriyle zenginleştirilen mağaza konsepti, ziyaretçilere farklı dekorasyon fikirlerini yakından keşfetme imkânı da sunuyor.

“İzmir’deki İlk Mağaza ile Yatırımlarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz”

Türkiye pazarındaki yoğun ilgi ve güven ile büyüme yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan JYSK Türkiye Ülke Direktörü Fatih Tezcan, “Ege Bölgesi’nin kalbi ve ticaretin en dinamik merkezlerinden biri olan İzmir’deki ilk yatırımımızı hayata geçirmenin büyük heyecanını yaşıyoruz. Ege Bölgesi’ndeki 4’üncü mağazamızla bölgedeki varlığımızı güçlendirirken, İskandinav ‘hygge’ felsefesini, sade, fonksiyonel ve kaliteli tasarımlarımızı erişilebilir fiyatlarla İzmirlilerle buluşturuyoruz.

Yerel istihdama ve bölge ekonomisine katkı sağlarken büyüme rotamızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Ege’deki genişlememizin hemen ardından, Ekim ayında açılışını gerçekleştireceğimiz Ankara mağazamızla birlikte İç Anadolu Bölgesi’ne de güçlü bir adım atacağız. Doğru lokasyonlarda yatırımlarımıza hız vererek Türkiye genelindeki yayılmamızı sürdüreceğiz” dedi.

“İskandinav Yaşam Tarzını İzmir’e Taşımanın Heyecanını Yaşıyoruz”

İzmirli tüketicilere konforlu ve ilham verici bir alışveriş ortamı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Tezcan, sözlerine şöyle devam etti: “Fonksiyonellik, sadelik ve şıklığı bir araya getiren İskandinav anlayışını yansıtan yeni mağazamız; ilham veren yaşam alanları, özel aydınlatmaları ve sıcak atmosferiyle müşteri deneyimini en üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlandı. Ürün kategorilerimizi ev ve dekorasyon ihtiyaçlarına hızlı ve kolay çözüm sunacak biçimde planladık. Kaliteli, estetik ve erişilebilir fiyatlı ürünlerimizle İzmirlilerin yaşam alanlarına ilham katmayı amaçlıyoruz. Ayrıca FSC sertifikalı ahşap ürünlerimizle kaliteden ödün vermeden sürdürülebilirliği de önceliklendiriyoruz.”