Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Temmuz 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,5250 seviyesinde bulunuyor.

31.07.2026 10:25:130
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Temmuz 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 47,4944'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5250 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,7980'den, sterlin/TL ise yüzde 0,1 primle 64,0210'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,2 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 240 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 6 bin 252 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 240 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 206 liradan, cumhuriyet altını da 40 bin 668 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,4 azalışla 4 bin 86 dolarda seyrediyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türkiye'nin dış ticaret istatistikleri açıklandı

Türkiye'nin dış ticaret istatistikleri açıklandı

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Temmuz 2026)

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (31 Temmuz 2026)

Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Yorum Yaz