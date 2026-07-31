Yapay zeka reklamlarında kurallar değişiyor

1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle, yapay zeka destekli reklamların açıkça belirtilmesi, influencer iş birliklerinde şeffaflığın artırılması ve indirim kampanyalarına yeni kurallar getirilmesiyle e-ticarette güven odaklı yeni bir dönem başlayacak.

Yapay zeka destekli reklamlar, influencer iş birlikleri ve indirim kampanyalarına ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesine sayılı zaman kaldı.1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni düzenlemelerle birlikte yapay zeka ile oluşturulan reklamların açık şekilde belirtilmesi, influencer iş birliklerinde şeffaflığın artırılması ve indirim kampanyalarına yönelik yeni kuralların devreye alınması, e-ticaret sektöründe güven odaklı yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve ideasoft CEO'su Sinan Akdal, e-ticaret ekosisteminde güvenin, markaların rekabet gücünü belirleyen temel unsur haline geldiğini söyleyerek,

"Yapay zeka, içerik üretiminden ürün görsellerine, pazarlama kampanyalarından müşteri deneyimine kadar e-ticaretin hemen her alanında aktif olarak kullanılıyor. Ancak teknolojinin sunduğu hız ve verimlilik kadar, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi de büyük önem taşıyor. Yeni düzenlemeler, dijital ticarette güven standartlarını güçlendirecek önemli bir adım niteliğinde." dedi.

Şeffaflık Artık Yasal Zorunluluğun Ötesinde Rekabet Avantajı

Akdal, tüketicilerin artık yalnızca ürün veya fiyat odaklı karar vermediğini, markaların iletişim biçimine ve şeffaflığına da dikkat ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün tüketiciler satın aldıkları ürün kadar, kendilerine sunulan bilginin doğruluğunu da sorguluyor. Yapay zeka ile oluşturulan reklamların açık şekilde belirtilmesi, influencer içeriklerinin daha şeffaf hale gelmesi ve indirim iletişiminde ortak standartların uygulanması, tüketici güvenini artırırken sektörde haksız rekabetin de önüne geçecektir."

Güven, E-Ticaretin Sürdürülebilir Büyümesini Destekleyecek

Yeni dönemin markalar için yalnızca bir uyum süreci olmadığını vurgulayan Akdal, uzun vadede sektörün tamamına katkı sağlayacağını ifade ederek,

"Her yeni düzenleme beraberinde belirli bir adaptasyon süreci getirir. Ancak güven ortamının güçlenmesi, tüketicinin dijital kanallara olan bağlılığını artırır. Bu da yalnızca tek tek markalara değil, e-ticaret ekosisteminin tamamına olumlu yansır. Güven duygusunu güçlendiren her adım, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Yapay Zeka Kullanımında Standartlar Öne Çıkacak

Önümüzdeki dönemde yapay zekanın e-ticarette çok daha yaygın kullanılacağını belirten Akdal, bu dönüşümün belirli standartlar çerçevesinde ilerlemesinin önemine dikkat çekerek,

"Yapay zeka, işletmeler için verimlilik sağlayan güçlü bir teknoloji. Ancak teknolojinin başarısı yalnızca ne kadar gelişmiş olduğuyla değil, ne kadar güvenilir kullanıldığıyla da ölçülecek. Önümüzdeki dönemde tüketiciye açık ve şeffaf iletişim standartlarını kuran markaların öne çıkacağını düşünüyoruz. Artık rekabette teknolojiyi güven veren şekilde kullananlar kazanacak." diyerek sözlerini tamamladı.