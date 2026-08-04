Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Ağustos 2026)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışa 6 bin 197 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 209 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 160 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 453 liradan satılıyor.

Altının onsu ise aynı saatlerde yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 62 dolarda seyrediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 47,5540 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinden 47,5310'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,5540 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 54,7560'tan, sterlin/TL ise yatay seyirle 63,8850'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 100 seviyesinde bulunuyor.