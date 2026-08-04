Naturelgaz 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Naturelgaz, 2026 yılının ilk yarısında satış hacmini 204,1 milyon Sm³’e taşıyarak yarıyıl bazında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Şirket, aynı dönemde 1,3 milyar TL FAVÖK ve 686,9 milyon TL net kâr açıkladı.

Naturelgaz, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, dönem içinde satış hacmini 204,1 milyon Sm³’e, FAVÖK’ünü 1,3 milyar TL’ye, esas faaliyet kârını 1,1 milyar TL’ye ve net kârını 686,9 milyon TL’ye yükseltti.

Enflasyon düzeltmesi sonrası rakamlar, şirketin büyüme ivmesinin kârlılığa da yansıdığını ortaya koydu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon muhasebesi uygulanmış hali ile FAVÖK yüzde 21,4, net kâr ise yüzde 21,2 arttı.

Yılın ilk iki ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen ilk altı aydaki satış hacmi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 büyüdü. Naturelgaz, bu dönemde hayata geçirdiği maliyet optimizasyonu ve etkin operasyonel yönetim uygulamaları sayesinde kârlılık marjını da artırarak yalnızca hacimsel büyüme değil, verimlilik odaklı sürdürülebilir bir finansal performans ortaya koydu.

‘Küresel büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz’





Şirket’in 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal ve operasyonel performansını değerlendiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan şunları söyledi: “Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde ilk iki ay yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara rağmen 2026 yılının ilk yarısını satış hacminde büyüme ve güçlü finansal sonuçlarla kapatmış bulunuyoruz. Lojistik becerilerimiz, tesislerimizi verimli kullanmamız ve maliyet kontrolündeki başarılı uygulamalarımız sayesinde operasyonel ve finansal hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Ayrıca belirtmek isterim ki; bu dönemde Güney Afrika’daki yatırımımız, planlarımız doğrultusunda ilerlerken, yeni yurt dışı büyüme fırsatlarına yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Şirketimizin bu başarılı finansal sonuçlara ulaşmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”