Döviz ve altın güne nasıl başladı? (4 Şubat 2026)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,1 artışla 6 bin 914 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla yüzde 2,4 primle 7 bin 80 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 580 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 700 liradan satılıyor.

Jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ve ekonomik projeksiyonlarda belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde jeopolitik risklerin artabileceğine yönelik kaygılar, ABD'de ekonomik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası adımlarına ilişkin beklentiler yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Birçok riskli faktörün birleşimi piyasalarda öngörülebilirliği azaltırken bu durum yatırımcıların değişen koşullara göre pozisyonlanmasını zorlaştırıyor. Söz konusu unsurların başında bölgesel gerilimler yer alırken ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselebileceğine dair endişeler mevcudiyetini koruyor.

ABD'nin İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğüne yönelik haberler ile İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ABD bayraklı bir tankere müdahale ettiği iddiaları, bölgedeki jeopolitik risklerin artabileceğine işaret eden gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara talebi artırırken değerli metallerdeki sert düşüşlerin yerini yeniden yükselişlere bıraktığı izleniyor.

- Ons altın yeniden 5 bin doların üzerinde

Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma bugün de sürerken altının onsu yeniden 5 bin doların üzerine çıktı. Dün yüzde 6,2 yükselişle kayıplarının bir kısmını telafi eden ons altın günü 4 bin 945 dolardan tamamladı. Yeni işlem gününde de yükseliş eğiliminde hareket eden ons altın, şu sıralarda yüzde 2,3 yükselişle 5 bin 55 dolardan alıcı buluyor. Gümüş tarafında da alıcılı bir seyir öne çıkarken gümüşün onsu yüzde 2,6 yükselişle 87,2 dolardan işlem görüyor.

-Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,5120 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,4807'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,5120'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 51,5150'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 59,7260'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.