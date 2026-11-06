Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Kasım 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,0480'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 50,1580 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 56,1890'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 düşüşle 67,3990'dan işlem görüyor.

ABD'deki ara seçimlerin ardından varlık fiyatları dalgalanmaya devam ediyor. ABD'de yapay zeka yatırımlarının sınırlanabileceği endişesi, diğer varlık sınıflarını da etkiledi.

Artan güvenli liman talebiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan azalışla yüzde 4,84'e indi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 101,7 seviyesine yükseldi. Brent petrol ise Orta Doğu'da tankerlere yönelik saldırıların arz endişelerini yeniden artırmasıyla 100 dolar seviyesine yaklaştı.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 6 bin 596 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,15 azalışla 6 bin 521 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 741 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 796 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki artış ve hisse piyasalarındaki düşüşler nedeniyle piyasalarda artan likidite ihtiyacının baskılamasıyla ons altının fiyatı yüzde 1,38 azalışla 4 bin 42 dolarda seyrediyor.