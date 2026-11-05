Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Eylül'de arttı

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 yükseldi.

5.11.2026 15:52:580
Paylaş Tweet Paylaş
Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları Eylül'de arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre AB'de ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla yüzde 2,6, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10,9 arttı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda yüzde 11,1 yükseldi.

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatlarının yükselmesinde enerji fiyatlarındaki artış etkili oldu.

AB üyeleri arasında ÜFE, eylülde aylık bazda en fazla yüzde 4,6 ile Bulgaristan'da, yüzde 4,2 ile Litvanya'da ve yüzde 3,9 ile Yunanistan ve İspanya'da yükseldi. Lüksemburg ve Malta'da ise üretici fiyatları değişmedi.

ÜFE, eylülde yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 22,9, İrlanda'da yüzde 19,9 ve Litvanya'da yüzde 19 artarken, Lüksemburg'da yüzde 8,1 geriledi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Rüzgar enerjisi sektöründe işletme ve bakım pazarının büyüklüğü 350 milyon dolara ulaştı

Rüzgar enerjisi sektöründe işletme ve bakım pazarının büyüklüğü 350 milyon dolara ulaştı

"Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı"

"Tasfiyedeki fonlarda 614 bin 874 hesaba 130,2 milyar lira ödeme yapıldı"

Merkez Bankası rezervleri 158,1 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 158,1 milyar dolar oldu

Yorum Yaz