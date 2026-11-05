Emirates Grubu mali yılının ilk yarısında 1,1 milyar dolar kar açıkladı

Emirates Grubu, Körfez bölgesinde devam eden çatışmaların ve yüksek yakıt maliyetlerinin etkilerine rağmen 2026-2027 mali yılının ilk altı ayında 1,1 milyar dolar vergi öncesi kâr elde etti.

Emirates Grubu, 2026-2027 mali yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, Körfez bölgesinde devam eden çatışmaların yol açtığı operasyonel aksaklıklara ve yüksek yakıt fiyatlarına rağmen 4,1 milyar AED (1,1 milyar dolar) vergi öncesi kâr elde etti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66'lık düşüşe işaret etti.

Vergi sonrası kârı 3,6 milyar AED (1 milyar dolar) olarak gerçekleşen Grubun faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârı (FAVÖK/EBITDA), geçen yılın aynı dönemindeki 21,1 milyar AED (5,7 milyar dolar) seviyesinden yüzde 41 azalarak 12,5 milyar AED (3,4 milyar dolar) oldu. Grubun 2026-2027 mali yılının ilk yarısındaki toplam geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 75,4 milyar AED (20,6 milyar dolar) seviyesinden yüzde 12 azalarak 66,2 milyar AED (18 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Emirates Grubu'nun nakit varlıkları, 31 Mart 2026'daki 59,6 milyar AED (16,2 milyar dolar) seviyesinden 30 Eylül 2026 itibarıyla 54,1 milyar AED'ye (14,7 milyar dolar) ulaştı. Grup, güçlü nakit rezervlerini uçak teslimat öncesi ödemeleri ve mevcut borç yükümlülükleri dahil olmak üzere operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak için kullandı. Ayrıca 2025-2026 mali yılı için açıklanan toplam 3,5 milyar AED (953 milyon dolar) tutarındaki temettünün kalan 2 milyar AED'lik (545 milyon dolar) bölümünü de sahibi olan Dubai Yatırım Kurumu'na (ICD) ödedi.

Emirates Havayolu ve Emirates Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Şeyh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Geride bıraktığımız altı ay oldukça zorlu geçti. Ancak iş modelimiz ve çalışanlarımız bir kez daha bu sınavdan başarıyla çıktı. Bölgede benzeri görülmemiş zorluklara ve yüksek yakıt fiyatlarına rağmen Grubumuz 4,1 milyar AED (1,1 milyar dolar) vergi öncesi kâr elde etti. Müşteri talebi güçlü seyrini korurken, kargo operasyonlarımız da önemli katkı sağladı. Küresel jet yakıtı fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak maliyetlerimizi ve kârlılığımızı olumsuz etkilemesine rağmen gelirlerimizi ve nakit varlıklarımızı güçlü seviyelerde tutmayı başardık.

Körfez bölgesindeki askerî faaliyetlerin ardından hava taşımacılığının güvenli bir şekilde yeniden başlamasını sağlamak üzere kararlı adımlar atan ve tüm paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayan BAE hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Hükümetin aldığı önlemler, BAE'ye ve BAE üzerinden gerçekleştirilen seyahatlere yönelik uyarıların hafifletilmesine de katkıda bulundu. Böylece operasyonlarımızı güvenle yeniden başlatabildik ve müşterilerimize hizmet sunmaya devam ettik. Bu süreç boyunca yatırımlarımıza ara vermedik. Emirates ve dnata, filolarını genişletmek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek ve faaliyetlerimizin geleceğini şekillendirecek yetkinlikler oluşturmak için önemli kaynaklar ayırmaya devam ediyor. Bu yaklaşım, sektörde öncü konumumuzu korumamızı ve dış etkenlerden kaynaklanan zorluklar karşısında dayanıklılığımızı sürdürmemizi sağlıyor."

Şeyh Ahmed sözlerine şöyle devam etti: "2026-2027 mali yılımızın ikinci yarısına temkinli bir iyimserlikle giriyoruz. Maliyetleri ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken, Emirates ve dnata'nın temel öncelikleri olan güvenlik, kalite ve müşteri memnuniyetine odaklanmayı sürdürüyoruz. Geçmişte de pek çok zorluğun üstesinden geldik. Güçlü nakit pozisyonumuz ve yıllar içinde oluşturduğumuz sağlam temeller sayesinde Grubumuz, bölgesel belirsizliklerin ve yüksek yakıt fiyatlarının yarattığı zorluklarla başa çıkabilecek güçlü bir konumda bulunuyor."

Emirates Grubu'nun toplam çalışan sayısı, 31 Mart 2026'ya göre yüzde 2 azalarak 30 Eylül 2026 itibarıyla 128.237 oldu. Bununla birlikte Emirates ve dnata, operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işe alım çalışmalarını sürdürüyor.

Emirates Havayolu

2026-2027 mali yılının ilk altı ayında bölgedeki hava sahası kısıtlamaları ve kapanmalarının yanı sıra hükümetlerin seyahat uyarıları, Emirates'in operasyonlarını ve yolcu hareketlerini etkiledi. Bu dönemde havayolu, Dubai merkezli uçuş ağını ve bağlantı seçeneklerini yeniden güçlendirmeye odaklandı. Emirates, 30 Eylül itibarıyla operasyonel aksaklıklar öncesindeki uçuş ağının yüzde 91'ini yeniden faaliyete geçirerek 78 ülke ve bölgede 150 havalimanına yolcu ve kargo hizmeti sunmaya başladı. Emirates ayrıca müşteri güvenini artırmak amacıyla sektörde bir ilk olan, hükümetlerin seyahat uyarılarından bağımsız kapsamlı seyahat güvencesini hayata geçirdi. Rezervasyonlarda ücretsiz tarih değişikliği ve esnek bilet iade uygulamaları da bu dönemde sunulan hizmetler arasında yer aldı.

Filo ve müşteri deneyimine yönelik yatırımlar devam etti

1 Nisan - 30 Eylül 2026 döneminde 9 yeni Airbus A350 uçağını teslim alan Emirates, 9 Airbus A380 ve 3 Boeing 777 olmak üzere toplam 12 uçağın kabin yenileme çalışmalarını tamamladı. Havayolu, 7 milyar doların üzerinde yatırım öngörülen kapsamlı kabin yenileme programıyla Premium Economy koltuklarını ve en yeni kabin ürünlerini daha fazla pazarda yolcularıyla buluşturmayı sürdürdü.

Uçak içi bağlantı hizmetlerini geliştirmeye yönelik Starlink kurulumları da hız kesmedi. İlk altı ayda 36 uçağa daha yüksek hızlı Wi-Fi teknolojisi entegre edilirken, Starlink donanımına sahip uçak sayısı 30 Eylül itibarıyla 57'ye yükseldi.

Emirates, gelecekteki filo ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla mayıs ayında Al Maktoum Uluslararası Havalimanı'nda 5,1 milyar dolarlık yeni mühendislik, bakım, onarım ve revizyon (MRO) tesisinin inşasına başladı. Tesisin 2030'lu yılların ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Havayolu, müşteri deneyimini geliştirmek amacıyla Economy Class koltuklarına entegre edilen U-dream baş desteği ve Premium Economy kabinlerindeki elektronik kontrollü mahremiyet panelleri olmak üzere sektörde ilk kez sunulan iki yeni kabin ürününü de tanıttı.

Yer hizmetleri kapsamında Münih, Frankfurt ve Manchester'da yeni konsept lounge alanlarını hizmete açan Emirates, seyahat mağazası ağını da genişleterek dünya genelindeki seyahat mağaza sayısını 30'un üzerine çıkardı.

Emirates, erişilebilir ve kapsayıcı seyahat çalışmalarına da devam etti. Otizmli çocukların ve ailelerinin havalimanı ve uçuş süreçlerine önceden alışmalarını sağlayan Travel Rehearsal (Seyahat Provası) programı, ilk altı ayda 15 yeni noktaya daha genişletilerek toplam 47 noktaya ulaştı.

Havayolu, toplumsal fayda projeleri kapsamında ABD, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da spor, eğitim, çevre ve çocukların beslenmesine yönelik girişimleri destekledi. Ayrıca Arsenal Futbol Kulübü ile sponsorluk anlaşmasını 2033'e, Real Madrid ile anlaşmasını ise 2031'e kadar uzattı.

Emirates, ilk altı ayda 21,8 milyon yolcu taşıdı

Emirates'in toplam yolcu ve kargo kapasitesi, uçuş programındaki daralmaya bağlı olarak yüzde 10 azalarak 28,2 milyar kullanılabilir ton kilometreye (ATKM) geriledi. Koltuk kapasitesi yüzde 17, ücretli yolcu kilometre (RPKM) bazında yolcu trafiği ise yüzde 25 azaldı. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 79,5 olan ortalama yolcu doluluk oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Emirates, 1 Nisan - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düşüşle 21,8 milyon yolcu taşıdı.

Emirates SkyCargo ise aynı dönemde 1,2 milyon ton kargo taşıyarak geçen yılın aynı dönemine yakın bir performans sergiledi. Taşınan kargo hacmi yüzde 1 azalmasına rağmen, bölgesel çatışmaların hava kargo kapasitesini sınırlaması ve deniz taşımacılığındaki aksaklıkların hava kargoya olan talebi artırması sonucunda kargo gelirleri yüzde 52 yükseldi. SkyCargo, ilk altı ayda teslim aldığı 5 yeni Boeing 777 kargo uçağı ve yolcu uçağından kargo uçağına dönüştürülen ilk uçağıyla kapasitesini artırdı. Kargo uçuş ağına Almatı ve Zhengzhou'yu ekleyen şirket, Emirates'in mevcut ağındaki 15'ten fazla noktaya özel kargo seferleri başlattı ve Uzak Doğu dahil önemli pazarlarda uçuş sıklığını artırdı.

Emirates'in vergi öncesi kârı 1 milyar dolar oldu

Emirates havayolu, 2026-2027 mali yılının ilk yarısında 3,7 milyar AED (1 milyar dolar) vergi öncesi kâr açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 11,4 milyar AED'lik (3,1 milyar dolar) rekor seviyeye göre yüzde 68 düşüş anlamına geliyor. Vergi sonrası kâr ise yüzde 66 azalarak 3,3 milyar AED (903 milyon dolar) oldu. Havayolunun diğer faaliyet gelirleri dahil toplam geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 65,6 milyar AED (17,9 milyar dolar) seviyesinden yüzde 13 azalarak 56,9 milyar AED'ye (15,5 milyar dolar) geriledi. Premium kabinlere yönelik güçlü talep ve kargo operasyonlarının katkısı, gelir performansını destekleyen başlıca unsurlar oldu.

Emirates'in yakıt dahil operasyonel maliyetleri, faaliyet hacmindeki azalmaya paralel olarak yüzde 2 geriledi. Yakıt tüketimi yüzde 12 azalmasına rağmen, yakıt fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle riskten korunma işlemlerinin etkisi hariç yakıt maliyetleri yüzde 60 arttı. Ancak yakıt fiyatı risk yönetimi stratejisinden elde edilen 7,1 milyar AED tutarındaki kazanç, bu artışın etkisini önemli ölçüde sınırlandırarak net yakıt maliyeti artışını yüzde 13'e düşürdü. Yakıt, toplam operasyonel maliyetlerin yüzde 34'ünü oluşturarak en büyük gider kalemi olmaya devam etti.

Emirates'in FAVÖK'ü (EBITDA), geçen yılın aynı dönemindeki 19,7 milyar AED (5,4 milyar dolar) seviyesinden yüzde 41 azalarak 11,5 milyar AED (3,1 milyar dolar) olarak gerçekleşti. Grubun diğer faaliyetleri kapsamında Emirates Flight Catering'in dış müşterilerden elde ettiği gelir yüzde 51 azalarak 273 milyon AED (74 milyon dolar) oldu. Şirketin sunduğu uçak içi yemek sayısı, Dubai'deki hava trafiğinin azalmasına bağlı olarak yüzde 41 düşüşle 4,5 milyona geriledi. Emirates Leisure Retail/MMI'ın geliri ise BAE'deki turizm hareketliliğinin azalmasının etkisiyle yüzde 13 düşerek 1,2 milyar AED olarak kaydedildi.