Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Temmuz 2026)

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 259,5 liradan işlem görüyor.

6.07.2026 09:49:210
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Temmuz 2026)

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,42 üstünde 6 bin 283,5 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 259,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 154 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 157,5 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay başlamasının ardından 46,8220 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 46,8030'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla yatay seyirle 46,8220 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 53,5160'tan ve sterlin/TL önceki kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 62,5080'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101 seviyesinde bulunuyor.

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