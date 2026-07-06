Baymak 57 yaşında

Baymak, kuruluşunun 57’inci yılını kutluyor. Yarım asrı aşan yolculuğunda milyonlarca kullanıcıyı enerji verimli ve yenilikçi iklimlendirme çözümleriyle buluşturan şirket; bugün geniş ürün portföyü, güçlü üretim altyapısı, yaygın satış ve yetkili servis ağı ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımıyla sektörün öncü oyuncuları arasında yer alıyor. Geçmişten gelen deneyimini geleceğin teknolojileriyle birleştiren Baymak, üretimden Ar-Ge’ye, ihracattan çevresel dönüşüme kadar birçok alanda gerçekleştirdiği yatırımlarla büyümesini sürdürüyor. Şirketin 57 yıllık yolculuğunu değerlendiren Baymak Genel Müdürü Ülkü Özcan, “57 yıl önce çıktığımız yolculukta hedefimiz, tüketicilerimize her zaman güvenilir, verimli ve yenilikçi iklimlendirme çözümleri sunmaktı. Bugün geldiğimiz noktada artık global bir marka olan Baymak, güçlü mirasını korurken aynı zamanda, iklimlendirme sektörünün öncü markalarından biri olarak yüz binlerce haneye ve işletmeye ulaşan güçlü bir yapıya dönüştü. 500 kişiyi aşan ekibimiz, güçlü bayi, yetkili servis ağımız, üretim gücümüz ve teknoloji yatırımlarımızla sektörümüze ve ekonomimize değer katmaya devam ediyoruz” dedi.

Yurtiçi Pazarda Güçlü Konumunu Pekiştiriyor

2025 yılında 200 milyon Euro’nun üzerinde ciroya ulaşan şirket, 2026 yılında da büyümeye devam etmek hedefiyle pazarda konumunu güçlendiriyor. Baymak, yatırımlarını sürdürürken, köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğin enerji verimli teknolojilerini belirlemeye devam etmeyi hedefliyor.

Son yıllarda özellikle yurtiçi pazardaki gücünü de artırmaya devam eden şirket; tüketiciler tarafından tercih edilen marka olarak, yurtiçi pazar satışlarının yüzde 80’ ini oluşturuyor. İhracat tarafında ise bugün, 27 ülkeye ürün gönderiyor. Toplam ihracat cirolarının 25 milyon Euro’ya ulaştığını belirten Özcan, şirketin en güçlü ihracat pazarının CIS ülkeleri olduğunu, Kazakistan ve Irak’ın da yeni hedef pazarları arasında yer aldığını söylüyor. İhracat gelirlerinde yeni bir büyüme ivmesi yakalamayı hedeflediklerini de belirten Özcan, bu süreçte son dönemde gerçekleştirilen boyler yatırımının önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor ve ekliyor: “Ürün portföyümüzü güçlendiren bu yatırım sayesinde yeni pazarlara erişim imkanlarımız artacak. Özellikle Avrupa pazarları önümüzdeki dönemde Baymak’ın öncelikli hedef bölgeleri arasında yer alacak.”

Isı Pompası ve Klima Segmentlerinde Güçlü Büyüme

Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı ürünlere yönelik artan talep, Baymak’ın ürün performansına da yansıyor. Dönüşümün en dikkat çekici alanlarından biri ise de ısı pompaları. 2025 yılını ısı pompasında lider marka olarak tamamlayan Baymak bu kategoride yıllık bazda yüzde 55 büyüme elde etti. 2026 yılında Isı pompasında lider pozisyonunu korurken satışlarını yine yüzde 50’nin üzerinde artırmayı hedefliyor. Klima segmentinde de önemli bir ivme yakaladıklarını ifade eden Özcan, “2025 yüzde 24 büyüme kaydettik. 2026 yılı hedefimiz ise konumumuzu özellikle sunduğumuz ürün ve hızlı servis hizmetiyle korumak. Termosifon ürün grubumuzda da liderliğimizi sürdürüyoruz. 2026 yılında 80 bin adetin üzerinde satış hedefliyoruz. Şofben kategorisinde dikkat çekici bir büyüme performansı sergilendik” diye ekliyor.

Üretimde Verimlilik ve Teknoloji Yatırımları

Baymak, üretim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Şirketin yıllık üretim kapasitesi 2025 yılında 550 bin adet seviyesine ulaşırken, 2026 yılında bu rakamın 670 bin adede çıkarılması planlanıyor. Baymak, üretim hatlarında verimlilik ve otomasyon yatırımlarına odaklanıyor. Bu kapsamda 2025 yılında 253 bin Euro otomasyon yatırımı ve 8,5 milyon Euro yeni hat yatırımı gerçekleştirildiğini belirten Özcan, “2026 yılında ise 308 bin Euro otomasyon yatırımı ve 2 milyon Euro yeni hat yatırımı planlanıyoruz. Üretim süreçlerinde elde ettiğimiz yüzde 2,2’lik verimlilik artışını 2026 yılında yüzde 4,2 seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz” diyor.

Baymak’ın büyüme stratejisinin merkezinde Ar-Ge yatırımları yer alıyor. 2025 ve 2026 dönemini kapsayan toplam Ar-Ge yatırım tutarı 2,3 milyon Euro’ya ulaşırken, yerelde sekiz kişilik uzman Ar-Ge ekibi ile global Ar-Ge’nin de desteğiyle, enerji verimli ve çevreci teknolojilerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik Adımları Hızlandı

Şirket, çevresel sürdürülebilirlik alanında da önemli başarılar elde ediyor. Öyle ki 2019 baz yılına göre 2030 yılı için belirlediği yüzde 55 karbon emisyonu azaltım hedefini şimdiden aşarak, 2025 sonu itibarıyla yüzde 57 azaltım seviyesine ulaşmış bulunuyor. Toplam enerji tüketiminde de yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 29’a yükselirken, atık yönetimi alanında ise dikkat çekici sonuçlar elde edilmiş durumda. Yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranının yüzde 89 seviyesine ulaşırken, geri kazanım oranının yüzde 10’un üzerine çıktığını belirten Özcan, “TÜV SÜD tarafından verilen Sıfır Atık Sertifikası’nı almaya hak kazanırken, 2022, 2024 ve 2025 yıllarında Yeşil Ofis Sertifikası’nı da koruduk. Baymak olarak sürdürülebilirlik performansımız, 2025 yılında ‘EcoVadis Bronz’ derecelendirmesiyle de tescillendi” diyor.

Toplumsal Fayda İçin Güçlü İş birlikleri

Baymak, toplumsal gelişime katkı sağlayan projeleriyle de dikkat çekiyor. First Vakfı’nın Türkiye’deki uygulayıcı sivil toplum kuruluşları Fikret Yüksel Vakfı ve Bilim Kahramanları Derneği iş birliği kapsamında STEM alanındaki eğitim projelerine destek veren şirket, çalışan gönüllülüğüyle yürütülen çalışmalara aktif katılım sağlıyor. “Maddi imkanları sınırlı dört meslek lisesi takımı desteklerken, 2026 yılı içerisinde şu ana kadar 19 ve 24 farklı turnuvaya katkı sunduk. Bu çalışmalar sayesinde binlerce öğrenciye ulaştık ve üç yıl boyunca destek vereceğimiz bu süreçte 15 binin üzerinde öğrenciye dokunacağız” diye anlatan Özcan, Baymak’ın çalışan gönüllülüğü projeleri arasında yer alan “Sağlık İçin Adım” programının da sosyal fayda yaratmaya devam ettiğini belirtiyor. Her hafta attıkları adımları paylaşan, her 300 bin adım karşılığında bir fidan bağışı gerçekleştiren çalışanlar, proje kapsamında bugüne kadar onlarca fidanı doğaya kazandırdı.