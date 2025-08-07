Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ağustos 2025)

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 4 bin 402 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 400 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 881 liradan satılıyor.

Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 379 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik tahminlerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklerken ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalaması da güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL, bugün saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 40,6820'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,6120'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 54,5410'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

