Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Kasım 2025)

Altının gramı, günü yatay seyirle 5 bin 389,4 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 5 bin 418 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 164 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 512 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 3 bin 994 dolarda seyrediyor.

ABD'de özel sektör istihdam raporlarının ülkenin işgücü piyasasındaki zayıflığa işaret etmesi ve ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle altın fiyatları yükseldi.

ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi de güvenli liman talebini artırıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,1960 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üstünde 42,1044'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 42,1960 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 48,7480, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,4350 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,8 seviyesinde seyrediyor. ABD'de hükümetin kapalı olmasından kaynaklı endişeler ve ABD'de iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri vermesi varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.