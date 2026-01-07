Döviz ve altın güne nasıl başladı? (7 Ocak 2026)

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 214 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,9 değer kaybıyla 6 bin 156 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 271 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 4 bin 494 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde ise yüzde 1,1 düşüşle 4 bin 444 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama sinyalleri, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentilerini güçlendirirken, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesinin etkileri ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamaları da risk algısının yüksek seyredebileceğine işaret ediyor.

Fed yetkilileri ayrışan sözle yönlendirmelerde bulunmayı sürdürürken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, para politikasının ekonomiyi baskıladığını savunarak, bankanın 2026 yılında politika faizini 100 baz puanın üzerinde indirmesi gerekeceğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin ise artan işsizlik ile yüksek seyreden enflasyon nedeniyle para politikasına ilişkin görünümün hassas bir dengede olduğunu aktardı.

Bu gelişmelerle birlikte fiyatlanan altının onsu, rekor seviyelere yakın seyrini sürdürmesine rağmen, yatırımcıların kısmi kar realizasyonuna yönelmesiyle düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0500 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0300'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0500'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 50,3790'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 58,1870'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı verileri öncesinde dar bir bantta hareket ediyor. Söz konsus verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin ipucu vermesi bekleniyor. Halihazırda Fed'in bu yıl iki kez daha faiz indirimi yapacağına olan öngörüler dolar endeksi baskı oluşturmaya devam ediyor.