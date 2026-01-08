Döviz ve altın güne nasıl başladı? (8 Ocak 2026)

Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 6 bin 165 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,4 değer kaybıyla 6 bin 136 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 391 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 406 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatı yüzde 0,9 azalışla 4 bin 452 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 432 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi de dahil olmak üzere artan jeopolitik gerilimler ile ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller arasında karar almaya çalışıyor. Altının ons fiyatındaki hareketler, yatırımcıların kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesi, dolar endeksinin beklendiği ölçüde gerilememesi ve Fed'in faiz adımlarına ilişkin öngörülerle dalgalı bir görünüm veriyor.

Dün ADP Araştırma Enstitüsünün açıklanan ulusal istihdam raporuna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişiyle beklentilerin altında artarken, JOLTS açık iş sayısı da geçen yıl kasımda 7 milyon 146 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,0580 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 43,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 43,0580'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 50,4010'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 58,0580'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 98,7 seviyesinde seyrediyor. ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

