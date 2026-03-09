Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Mart 2026)

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 271 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üstünde 7 bin 302 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 273 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 536 liradan satılıyor. Altının onsu önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 128 dolardan işlem görüyor. Güçlenen dolar, altın üzerinde baskı oluştururken artan enerji maliyetlerinin enflasyon endişelerini körüklemesi faiz oranlarının yakın vadede düşürülme olasılığını daha da azalttı ve bu durum da altın fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu.

Öte yandan Avrupa'da bazı ülkelerin merkez bankalarının savunma harcamalarını finanse etmek amacıyla altın sattığına dair haber akışı da altın fiyatlarındaki gerilemede başka bir faktör olarak öne çıktı.

Dövizde son durum 

 Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 44,0850 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,0680'den tamamlamıştı. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,0850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 50,9890'dan, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 58,7910'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,3 düşüşle 99,3'te bulunuyor. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin uzayabileceği ve bu risklerin enerji fiyatlarında yol açtığı yukarı yönlü hareketle enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik endişeler varlık fiyatlamalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek Şubat ihracatı

Borsa, döviz, altın: Şubat'ta en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?

Çin'de enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken üretici fiyatlarındaki gerileme sürdü

