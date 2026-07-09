Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Temmuz 2026)

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 46,8450'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 46,8750 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 53,7000'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 primle 62,9880'den işlem görüyor.

Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilimin enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarında yetkililerin "şahin" adımlar gerektirebilecek risklere dikkati çekmesi varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 167 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanıştan yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 140 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 167 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 176 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 548 liradan satılıyor.