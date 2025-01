Dr. Andrew Leigh Capital'e anlattı: Süperstar ekonomisi

Dr. Andrew Leigh ile yeni kitabı The Shortest History of Economics’ten yola çıkarak yapılması gerekenleri konuştuk...

Tuba İlze / Capital Aralık 2024 sayısından

ANDREW LEIGH, Avustralyalı bir düşünce lideri. Şubat 2024’te yayımlanan The Shortest History of Economics (Ekonominin Kısa Tarihi) adlı son kitabıyla dikkatleri üzerine çeken Leigh’e göre kapitalizmin karşı karşıya olduğu iki büyük zorluk var: İklim değişikliği ve gelir adaletsizliği… Her ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası düzeyde iş birliği yapmak zorunda olduğunu söyleyen fikir insanı, “Süperstar ekonomisi, en iyilerin orantısız kazançlar elde ettiği bir sistem yaratıyor” diyor. Ona göre sıradan çalışanların dışlandığı bu sistemde dengesizliği devletler kontrol altına almalı.

Avustralya Rekabet, Yardım Kuruluşları ve Hazine’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Andrew Leigh, sadece Avustralya’nın önde gelen politikacılarından biri değil aynı zamanda küresel ekonominin temel dinamiklerini derinlemesine analiz eden bir akademisyen ve düşünce lideri. Ekonomi doktorasını Harvard Üniversitesi’nde tamamlamış olan Avustralya İşçi Partisi üyesi Dr. Leigh, kariyeri boyunca gelir eşitsizliği, dijitalleşme ve sosyal politikalar üzerine önemli çalışmalar yaptı. Süperstar ekonomisinin yarattığı gelir adaletsizliğini mercek altına alan Leigh, üst düzey yöneticilerin hızla artan kazançları karşısında sıradan işçilerin bu artıştan faydalanamamasının yarattığı toplumsal ve ekonomik sonuçlara dikkat çekiyor.

