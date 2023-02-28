Dünya Bankası: Depremler 34 milyar 200 milyon dolar fiziksel hasara yol açtı

Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 34 milyar dolardan fazla maddi hasara yol açtığını açıkladı.

28.02.2023 17:25:480
Paylaş Tweet Paylaş
Dünya Bankası: Depremler 34 milyar 200 milyon dolar fiziksel hasara yol açtı

Dünya Bankası, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye ekonomisine etkisini değerlendirdi.

Hızlı hasar değerlendirme raporuna göre, depremler 34 milyar 200 milyon dolar fiziksel hasara yol açtı. Afet değerlendirme raporunda, artçı sarsıntılar ile hasar tahmininin zamanla artabileceği de kaydedildi.

Raporda, depremlerin oluşturduğu hasarın maliyeti Türkiye'nin 2021 yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasılasının yüzde 4’üne karşılık geliyor.

Hasar tahmini, iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermiyor

Rapora göre tahmin edilen hasarın yüzde 81'i, yaklaşık 6 milyon 450 bin kişinin yaşadığı, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da meydana geldi.

Hasarın 18 milyar doları meskenlerde ve 9 milyar 700 milyon doları diğer binalarda oluştu.

Altyapı tesisleri de 6 milyar 400 milyon dolarlık hasara uğradı.

Rapordaki hasar tahmini, iyileştirme ve yeniden inşa maliyetlerini içermiyor.

Dünya Bankası yardım ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak için 9 Şubat'ta 1 milyar 780 milyon dolarlık bir başlangıç yardım paketi açıklamıştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

İş stresini atmanın en iyi yolu: Balıkların peşindeki CEO'lar

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

Saç ekiminde 3 boyutlu teknoloji

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

BN Hotel Thermal & Wellness'ten yeni GES yatırımı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Hakan Ateş’in çok yönlü hayatı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Dünyanın 7. Napolitan Pizza Okulu İstanbul’da açıldı

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Refik Anadol’dan yapay zekâ festivali

Yorum Yaz