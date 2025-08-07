Dünyada az kişinin bildiği gizemli şirketin hisseleri neden arttıkça artıyor?

ABD’de ikinci çeyrek bilançoların açıklanmasının ardından Palantir, Wall Street'teki en çok konuşulan ve en pahalı hisselerden biri haline geldi. Bir veri analitiği şirketi olan Palantir beklentileri de aşarak ilk kez bir çeyrekte gelirini 1 milyar dolar olarak açıkladı. Bu haber Palantir'in önümüzdeki on yıl boyunca ABD Ordusu'ndan 10 milyar dolarlık bir sözleşme aldığı haberinin duyulmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

CNN'de yer alan habere göre; 420 milyar dolarlık piyasa değeriyle Palantir, şu anda Walt Disney Co. ve American Express'in toplam değerinden daha değerli. Yine de, teknoloji ve finans dünyasının dışında çok az kişi bu şirketi duymuştur.

Şirketin kurucu ortaklarından Joe Lonsdale'in 2020'de söylediğine göre, "Palantir, Amerikan sivil haklarından ödün vermeden bir sonraki 11 Eylül saldırısını önlemek" misyonuyla özel bir devlet yüklenicisi olarak kurulmuş.

Ne amaçla kuruldu?

Diğer kurucu ortaklar arasında mevcut CEO Alex Karp var. Palantir, ilk dönemlerinde dış yatırımcı bulmakta zorlandı, ta ki CIA destekli girişim şirketi In-Q-Tel devreye girene ve o dönemde girişimin en büyük müşterisi haline gelip onu Amerika'nın en değerli özel şirketlerinden biri haline getirene kadar.

Yapay zekanın etkisiyle yükseldi

Palantir hissesi ABD’de yapay zekaya olan talebin etkisiyle yükseldi.

Palantir CEO’su Alex Karp, şirketin olağanüstü büyümesini sektör lideri yapay zeka platformlarına bağlıyor.

Palantir yılın en iyi performans gösteren S&P 500 hisseleri arasında yer alıyor



