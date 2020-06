Dünyanın en büyük Huawei mağazası Şanghay'da açıldı

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin metrekarelik bir alanda açılan mağaza, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkarken, sadece bir teknoloji mağazası değil, aynı zamanda akıllı bir yaşam merkezi olarak da konumlanıyor.

Şanghay'ın Nanjing bölgesinde açılan mağazaya, 1935 yılında İngiliz emlak kralı Silas Aaron Hardoon'un inşa ettiği Hardoon Art Deco tarzı Nanjing Binası ev sahipliği yapıyor. Tarihi ve kültürel dokusu korunarak modernize edilen yapı, şirketin en büyük amiral gemisi mağazası olarak kapılarını açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Richard Yu, Huawei'nin her zaman için tüketicileriyle olan iletişim ve etkileşimine önem veren bir marka olduğunu belirterek, "Bizim ilişkimiz, sadece alıcı-satıcı ilişkisi değil. Müşterilerimizle daha derin bir bağımız var. Bu yeni amiral gemisi mağazası, tüketicilerimiz ve uygulama geliştiricilerin bir araya geleceği özel bir platform. Bu alana entegre ettiğimiz kusursuz bir yapay zeka yaşam merkezi ile tüketicilerimize benzersiz bir yapay zeka ve nesnelerin interneti deneyimi yaşatacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tarih, sanat, teknolojinin geleceğine meraklı tüm kesimleri birleştiriyoruz"

Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CMO'su Herman Zhu da Şanghay şehir yönetiminin ilgili birimleriyle yakın iletişim içinde çalıştıklarını, binanın orijinal tasarımına kesinlikle müdahale etmeden, sunduğu orijinal dokuyu yeniden ürettiklerini ve burada tüketicileri için önemli bir sosyal birliktelik alanı yarattıklarını bildirdi.

Zhu, Huawei'nin yeni amiral gemisi mağazasının, tüketicilere tüm senaryolar için zengin bir yapay zeka deneyimi ile birlikte yapay zekayı günlük yaşama entegre etmek için yenilikçi seçenekler sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5G ve yapay zeka teknolojileri, kesintisiz bir dijital yaşamı mümkün kılıyor. Bunu kelimelerle anlatmak her zaman kolay değil. Bu nedenle tüketicilerimizi yapay zeka odaklı bir yaşam tarzının konforunu ilk elden deneyimlemeleri için amiral gemisi mağazamıza davet ediyoruz."

Mağazanın yenilikçi sosyal platformlarına dikkati çeken Zhu, "Burada sadece tüketicileri ve uygulama geliştiricileri değil, aynı zamanda tarih, sanat, teknolojinin geleceğine meraklı tüm kesimleri birleştiriyoruz. Huawei'nin gelecekte Çin'deki büyük şehirlerde benzer projeleri hayata geçirme planı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Tarih ve teknoloji bir arada

Verilen bilgiye göre, Şanghay yönetiminin tarihi yapılar kategorisinde değerlendirdiği Nanjing Binası, şehrin önemli ticaret merkezlerinden biri olarak adından söz ettirdi. Huawei'nin orijinal dokuya sadık kalarak yenilediği Nanjing Binası, tarihi özelliklerini korurken, görsel ve teknolojik özellikleriyle de yepyeni bir yaşam merkezi haline geldi.

Mağazada, Huawei'nin tüketici ürün grubu birinci katta yer alıyor. Ürünler, 12 farklı senaryo ile dijital duvarlar aracılığıyla deneyimlenebiliyor. Böylece tüketiciler; günlük yaşam, iş ve eğlence ihtiyaçlarına uygun ürünleri farklı bir şekilde deneyimleyerek satın alabiliyor. İkinci katta ise farklı senaryolar eşliğinde akıllı deneyim alanı yer alıyor. Akıllı ev, mobil ofis, fitness ve sağlık, kolay seyahat ve eğlence deneyim kategorileri ile tüketiciler, "tek tıklamayla ev moduna geçiş", "çoklu ekran iş birliği", "spor verilerinin gerçek zamanlı senkronizasyonu", "MeeTime" ve "kolay seyahat" gibi özelliklerle bugünün ve geleceğin akıllı yaşam örneklerini deneyimliyor.

Şehrin sosyal buluşma noktası

Huawei'nin yeni amiral gemisi mağazasında çok sayıda kamusal alan bulunuyor. Nanjing Binası'nın verandası, farklı alanları birbirine bağlayan geniş merdivenler ve güneş ışığından ilham alan aydınlatması ile eşsiz bir tasarım eşliğinde, yenilikçi bir sosyal buluşma alanı olarak tasarlandı. Mağaza ayrıca, her gün ücretsiz eğitimlere de ev sahipliği yapacak.

Her hafta gerçekleştirilecek 60'tan fazla ders kapsamında, video prodüksiyon, programlama, fitness ve müzik gibi konularda eğitimler verilecek. Dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri ve teknoloji uzmanları ile yerel sanatçılar, her ay farklı içerikteki toplantılar ve geliştirici görüşmeleri için bu özel alana davet edilecek. Huawei bu platformla, her tüketicinin özgürce yer alabileceği, katılımcı bir iletişim ve paylaşım alanı oluşturuyor.

Amiral gemisi mağazası Huawei'nin tüketici ürün yelpazesinin tamamını kapsıyor. Tüketiciler burada yaklaşık 220 deneyim danışmanıyla iletişim kurabilecek ve ürünlerin tüm kullanım özellikleri hakkında 10 farklı dilde bilgi alabilecek.