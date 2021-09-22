e- ticaretin Davos’u İstanbul’da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katılacağı etkinlikte, İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte e-ticaretin yeni yol haritasının çıkarılacağını belirten WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, “Forumda, İstanbul’u Avrasya’nın dijital başkenti yapma misyonuna hizmet edeceğiz” diyor.

Küresel salgın Covid-19 ile birlikte dijitalleşme hız kazanırken şirketler e-ticaret için yeni yol arayışlarını hızlandırdı. Bu dönemde yeni network kanalları daha da öne çıkarken doğru kanalda buluşmak isteyen şirketlerin adresi ise ‘World E-Commerce Forum’ oldu. Uluslararası e-ticaret ve e-ihracat platformu WORLDEF tarafından 5 yıldır düzenlenen ‘World E-Commerce Forum’un 6’ıncısı için geri sayım başladı. ‘E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla, 21 Ekim’de Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek olan etkinlik, e-ticaretin liderlerini bir araya getirecek. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un açılış konuşmasıyla başlayacak olan etkinlikte İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw, Lüksemburg Başbakanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Jean-Claude Juncker yer alacak. Dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarının üst düzey yöneticilerinin yer alacağı forumda, Hepsiburada, Turkcell, Trendyol, UPS, N11 ve e-bebek gibi sektörün lider markalarının üst düzey yöneticileri ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

400’DEN FAZLA KATILIMCI

‘E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla düzenlenecek forumda, ‘Kovid-19’un Uluslararası Ticarete Etkileri’, ‘E-Ticaret, Dijital Diplomasi ve Mevzuat Uygulama’, ‘E-Ticaret, Otomasyon ve Sürdürülebilirlik’ ve ‘Pandemi ve Küreselleşme’ başlıklarıyla 4 farklı panel düzenlenecek. 400’den fazla misafir ağırlanacağı forumda, dünyadaki e-ticaretin rotası tüm yönleriyle masaya yatırılacak, sorunlara çözüm önerileri aranacak. Türkiye İş Bankası’nın ana iş ortağı olduğu forumda, UPS ve T-Soft ‘Diamond’ sponsor, Turkcell Pasaj ‘Platin’ sponsor, TRT World medya sponsoru olarak yer alıyor.

E-TİCARETİN DAVOS’U

WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, ‘World E-Commerce Forum’un dünyada e-ticaretin Davos’u olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. 2018 yılından beri etkinliğin aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Nart, “Biri Bakü’de, bir diğeri ise online olmak üzere yedi kez düzenlediğimiz forumun sekizincisini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. En başından bugüne artan bir ilgiyle takip edilen forum dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarını buluşturarak katılımcılara yeni network imkanı sağlıyor. 21 Ekim’de, ‘E-Ticaretin Rönesansı-Avrasya’nın Dijital Başkenti: İstanbul’ ana temasıyla düzenleyeceğimiz forumda, İstanbul’u Avrasya’nın dijital başkenti yapma misyonuna hizmet etmek istiyoruz” dedi.

200 BİN YENİ ŞİRKET, 1 MİLYON EK İSTİHDAM

Pandeminin Türkiye’de e-ticaretin miladı olduğunu vurgulayan WORLDEF Başkanı Nart, “Pandemide e-ticaret hacmi dünyada yüzde 18 büyürken Türkiye’de bu oran yüzde 65’leri buldu. E-ticaret artık alternatif bir modelden ana akım ticaret modeline dönüştü. Son iki senedir artan e-ticaret hacmi ile birlikte 200 bin yeni şirket e-ticaret yapmaya başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var” diye konuştu. Bu kapsamda World E-Commerce Forum’un çok önemli bir platform olarak öne çıktığına dikkat çeken Nart, “Bu forum küresel aktörlerin bir araya gelip e-ticareti tüm yönleriyle masaya yatırıldığı bir platform. Fiziki olarak düzenleyeceğimiz bu etkinlikte, pandeminin uluslararası ticarete etkilerinden dijital diplomasiye, otomasyondan küreselleşmeye kadar birçok konuda alanında uzman isimler tecrübelerini paylaşacak” şeklinde konuştu.

27 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERDİ

Pandemi döneminde e-ticaret eğitimlerine talebin patladığını belirten Ömer Nart, “Yapılan araştırmalar üniversitede okuyan gençlerin girişimci olmak istediğini ortaya koyuyor. E-ticaret sektöründe genç aktörlerin sayısı artarken bu alanda eğitim ihtiyacı da her geçen gün artıyor” ifadelerini kullandı. WORLDEF olarak bugüne kadar 27 bin kişiye e-ticaret eğitimi verdiklerini kaydeden Nart, talebin çok güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

E-İHRACAT YAPTI, ABD’YE SHOW ROOM AÇTI

WORLDEF’den eğitim alan e-ticaret girişimcisi Nükhet Dokuz, büyük beden kadın abiyeleri yapıyor. Eski bir hostes olan Dokuz, 42 bedenden 62 bedene kadar abiye elbiseleri kurduğu web sitesinde satıyor. Bugün yurtdışına da ihracat yapan Dokuz’un, Amerika’da ise bir show room mağazası bulunuyor. Dokuz, “Eğer bu işi yapmasaydık emekli bir kadın olarak evde oturuyordum. Şu anda tüketici değil üreticiyim, devlete katkı sağlıyorum. Kendimi de özgüvenli ve mutlu hissediyorum” diyor.

İŞLERİNİ 3 YILDA 40 KAT BÜYÜTTÜ

WORLDEF’den eğitim alan e-ticaret girişimcisi Fatih Şentürk ise “Girişimci olmak en büyük hayalimdi” dedi. Şentürk, bugün kurduğu GSS Commerce’i dijital ağırlıklı moda şirketine dönüştürmüş durumda. 2018'den bugüne işlerini yaklaşık 40 kat büyüten Şentürk, “Biz bu operasyonlarımızı günlük 250 bin siparişle yürütüyoruz. Dünya e-ticaretinin nabzının İstanbul’da atıyor olduğunu görmek bize büyük bir destek ve büyük bir heyecan veriyor” diyor.