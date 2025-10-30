Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları ve hanehalkı için yükselirken reel sektör için geriledi.

30.10.2025 14:02:080
Paylaş Tweet Paylaş
Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ekimde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,01 puan artarak yüzde 23,26'ya ve hanehalkı için 1,4 puan yükselerek yüzde 54,39'a çıkarken reel sektör için ise 0,5 puan azalarak yüzde 36,30'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,85 puan azalarak yüzde 26,50 olarak kayıtlara geçti.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

Shell'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Shell'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Londra'da cumhuriyetin 102. yılı coşkuyla kutlandı

Londra'da cumhuriyetin 102. yılı coşkuyla kutlandı

Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüdü

Şekerin fiyatını düşüren 2 sebep var

Şekerin fiyatını düşüren 2 sebep var

Yorum Yaz