Shell'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Enerji şirketi Shell'in üçüncü çeyrekteki karı yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 düşmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

30.10.2025 15:50:490
Paylaş Tweet Paylaş
Shell'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Shell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu dönemdeki karı 5,4 milyar dolarla yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde şirketin karı 6 milyar dolar olmuştu.

Ancak Shell'in üçüncü çeyrek karı 5,05 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, söz konusu dönemde rekor üretim artışına bağlı olarak güçlü operasyonel performans bildirirken gelecek 3 aya yönelik 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bir kez daha güçlü sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Portföyümüz genelinde kaydedilen net ilerlemeyle pazarlama birimimizde ve Amerika Körfezi ile Brezilya'daki derin deniz varlıklarımızda mükemmel bir performans sergiledik. Süregelen dalgalanmalara rağmen bu çeyrekteki güçlü performansımız önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlatmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

"SGK 2028 yılında cari fazla verecek"

Londra'da cumhuriyetin 102. yılı coşkuyla kutlandı

Londra'da cumhuriyetin 102. yılı coşkuyla kutlandı

Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüdü

Euro Bölgesi ekonomisi beklenenden daha hızlı büyüdü

Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Vatandaşın enflasyon beklentisi yeniden yükseldi

Şekerin fiyatını düşüren 2 sebep var

Şekerin fiyatını düşüren 2 sebep var

Yorum Yaz