Shell'den 3. çeyrek bilanço değerlendirmesi

Shell, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu dönemdeki karı 5,4 milyar dolarla yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 geriledi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde şirketin karı 6 milyar dolar olmuştu.

Ancak Shell'in üçüncü çeyrek karı 5,05 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, söz konusu dönemde rekor üretim artışına bağlı olarak güçlü operasyonel performans bildirirken gelecek 3 aya yönelik 3,5 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin bir kez daha güçlü sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Portföyümüz genelinde kaydedilen net ilerlemeyle pazarlama birimimizde ve Amerika Körfezi ile Brezilya'daki derin deniz varlıklarımızda mükemmel bir performans sergiledik. Süregelen dalgalanmalara rağmen bu çeyrekteki güçlü performansımız önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık yeni bir hisse geri alım programı başlatmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.