Ekonomide yeni haftada gözler bu verilerde olacak

Yeni haftadan itibaren ekonomide veri gündemi yoğun olacak...

-Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 31 Mayıs Salı günü bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıklayacak. Ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri saat 10.00'da duyurulacak. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, GSYH'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2 büyümesini bekliyor. Türkiye ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1 ve tamamında yüzde 11 büyüme kaydetmişti.

İhracat ve enflasyon verileri

-Hafta içinde gözlerin çevrileceği diğer veriler ise ihracat ve enflasyon rakamları olacak. Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Verilerin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından duyurulması bekleniyor.

-TÜİK, 3 Haziran Cuma günü mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. TÜFE nisanda aylık yüzde 7,25, yıllık yüzde 69,97 artmıştı.

İşsizlik ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek

Haziran ayında takip edilecek bir diğer veri ise işsizlik rakamları olacak. TÜİK, nisana ilişkin iş gücü istatistiklerini 10 Haziran Cuma günü duyuracak.

İşsizlik oranı martta aylık bazda 0,4 puanlık artışla yüzde 11,5, yılın ilk çeyreğinde ise 2021'in son çeyreğine kıyasla 0,1 puanlık artışla yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yakından takip edilen ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksinin nisan verileri de 13 Haziran Pazartesi duyurulacak. Sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 1,8 düşerken yıllık bazda yüzde 9,6 artış göstermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Haziran Çarşamba günü açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı ise 23 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14 düzeyinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Haziran'da açıklayacak.

Aileler için yeni destek programında başvurular haziranda başlayacak

Öte yandan aileler için hazırlanan yeni destek programına başvurular gelecek ay başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceklerini belirterek "Haziran ayı itibarıyla başvuruları başlayacak Aile Destek Programı gibi yeni uygulamalarla da insanımızı sahipsiz bırakmıyoruz." ifadesini kullanmıştı.



