Ekonomik güven endeksi 9 ayın zirvesinden döndü

Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu

27.02.2025 10:24:520
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomik güven endeksi 9 ayın zirvesinden döndü

Ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,7 iken, Şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalışla 99,2 değerini aldı. Böylece endeks, Ocak ayında 99,7 seviyesi ile ulaştığı 9 ayın zirvesinden geriye döndü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

TÜİK'in son verilerine göre, endeks ocakta 99,7 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak 99,2 oldu.

Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,4 artışla 82,1'e ulaştı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 artarak 102,8'e çıktı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 1,9 azalarak 114,2 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 116,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,7 azalarak 89,3 değerini aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Tümay: Türkiye son 3 yıldır en hızlı büyüyen pazar

Pernod Ricard Afrika ve Orta Doğu CEO’su Tümay: Türkiye son 3 yıldır en hızlı büyüyen pazar

Londra Borsası'nda gong TVF için çaldı

Londra Borsası'nda gong TVF için çaldı

Beko’dan sürdürülebilir sanayi dönüşümüne destek

Beko’dan sürdürülebilir sanayi dönüşümüne destek

Boyner Grup ve UNDP İş Birliği She Lab’de eğitim başlıyor

Boyner Grup ve UNDP İş Birliği She Lab’de eğitim başlıyor

Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 170 milyar dolar oldu

KKM bakiyesi bir haftada 40 milyar TL daha azaldı

KKM bakiyesi bir haftada 40 milyar TL daha azaldı

Yorum Yaz