Ekonomik güven endeksi Eylül'de arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artışla 101,3 değerini alarak son 39 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

29.09.2026 10:29:520
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Ekonomik güven endeksi Eylül'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 100,6 olan endeks eylülde yüzde 0,7 yükselerek 101,3 değerine çıktı. Böylece endeks, Haziran 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 artarak 91,9'a yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,1 artışla 102,5 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise değişim göstermeyerek 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,3, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83 değerini aldı.

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