Ekonomik güven endeksi son 5 ayın zirvesinde

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, eylülde 95 olan endeks, ekimde yüzde 3,2 artarak 98'e yükseldi. Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 3 artışla 80,6'ya çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 3 yükselişle 102,2 oldu. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,5 artarak 114,2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 artışla 110,7'ye yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 86,3 değerini aldı.

