- "Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyümesi gerekiyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son 2,5 yılda para politikalarındaki sıkılaşma nedeniyle zorlu bir dönem yaşandığını dile getirerek, 2026 yılının, zorun biteceği, kolaylaştırıcı ve üretimi destekleyen politikaların daha ön plana çıkacağı bir dönem olacağını söyledi.

Son dönemlerde "yakın üretim" ve "dost ülkelerle ticaret" kavramlarının daha çok önem kazandığını ifade eden Gültepe, "Pandemi döneminde de aynı şeyi yaşadık. Özellikle Türkiye o dönemde çok farklı bir performans ortaya koydu. Bunu çok daha büyük ve çok daha fırsatlara çevirebilirdik." diye konuştu.

Gültepe, son 2 yılda rekabetçilikle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Eğer bütün sektörlerde rekabetle ilgili belli seviyeyi tutturabilseydik, her ay çift rakamlı artışları Türk milletiyle paylaşırdık. Ama yüzde 2 ile yüzde 4 arasındaki artışlarla idare etmek zorunda kaldık." ifadesini kullandı.

Mustafa Gültepe, 2026'nın Türkiye'nin büyümesinde üretim ve ihracatın konuşulduğu bir yıl olmasını temenni ettiklerini dile getirerek, "Aksi takdirde önümüze koyduğumuz, orta ve uzun vadede Türkiye'yi çift rakamlı ihracatı artırma noktasından yoksun kalırız ve hedefi daha uzun vadede yakalarız." dedi.

- "Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay alması için çalışıyoruz"

TİM Başkanı Gültepe, "Türkiye'nin dünya ticaretinden daha fazla pay alması için çalışıyoruz. Gelecek yıl ihracat artışının tabana yayılmasını hedefliyoruz. Otomotiv, savunma sanayisi, kimya ve mücevherat sektörlerinin katkısıyla ihracatta artı yaptık. İhracata ve büyümeye hizmet sektörü de dahil olmak üzere 27 sektörün hepsinin katkı yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl ihracatın 270 milyar doların üzerine çıkmasını beklediklerini dile getiren Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2028 yılında mal ihracatı 375 milyar dolar, hizmet ihracatı 200 milyar dolar olmak üzere toplamda 575 milyar dolar gibi bir hedef koymuştuk. Maalesef 375 milyar dolar olan rakam tekrar 308 ya da 310 milyar dolar olmak üzere aşağı doğru revize edildi. Eğer her yıl yüzde 8'in üzeri ya da çift rakamlı büyümeyi sağlamış olsaydık 375 milyar doları çok rahat bir şekilde yakalamış olurduk."

Gültepe, tüm sektörlerde kapasite kullanım oranlarının en az yüzde 80'nin üzerinde olması gerektiğinin altını çizerek, "Maalesef şu anda kapasite kullanım oranları yüzde 80'in altında, ortalama yüzde 65-70 civarında. Bazı sektörlere daha yüksek olabilir ama ortalamadan bahsedersek yüzde 70 civarında." dedi.

- "İngiltere pazarı STA ile beraber çok daha fazla büyüyecek"

Mustafa Gültepe, Türkiye'nin en büyük pazarının Avrupa Birliği olduğunu belirterek, her ne olursa olsun ilişkilerin iyi gittiği AB bölgesinde yüzde 8-10 artış yakaladıklarını söyledi.

ABD pazarında son 2-3 yılda ortaya konulan performansın ancak mevcudu koruduğunu dile getiren Gültepe, "Amerika tarafında istediğimiz potansiyeli Amerika'nın büyüklük pazarına göre yakalamış değiliz." dedi.

Gültepe, İngiltere ile son 4-5 yılda ilişkilerin güzel seyrettiğine dikkati çekerek, "Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra oradaki ihracat rakamları daha fazla arttı. En çok büyüyen pazarlarımızın içinde. Farklı sektörlerimizin büyüme stratejileri var. İngiltere pazarının STA ile beraber çok daha fazla büyüyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Mustafa Gültepe, "İngiltere ve Avrupa Birliği'nden önümüzdeki dönemlerde daha fazla umutluyuz. Özellikle siyasi ve ekonomik ilişkilerin olumlu seyretmesi, firmalarımızın orada gidip ofis ve depo açmaları ilişkiyi geliştiriyor." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyümesi gerekiyor"

TİM Başkanı Gültepe, enflasyonla mücadele sürecinde sanayi tarafının güç kaybettiğini belirterek, ihracat rakamlarında artışların belirli sektörlerde olmasının bundan kaynaklandığını söyledi.

Finansman maliyetlerinin iş gücü maliyetlerini geçtiğini dile getiren Gültepe, "Bu, sanayicinin üzerinde büyük bir sorun. İşte bizim de özellikle son 3 yıldaki mücadelemiz bu. Sanayiciye çok daha farklı ve direkt desteklerin verilmesi gerektiğini anlattık. Ama çok yavaş ilerledi. Yavaş ilerleyince de 2025 yılında 2 bin 500'ün üzerinde firma konkordato ilan etmek zorunda kaldı." diye konuştu.

Gültepe, Türkiye'nin üretim ve ihracatla büyümesi gerektiğine işaret ederek, "Maalesef son bir yılda net ihracatın büyümeye katkısı eksi oldu. Hep beraber mücadele ediyoruz, 'Türkiye'yi önümüzdeki dönemlerde dünyanın ilk 10 ihracatçı ülkesi arasına koymalıyız ya da ilk 10 büyük ekonomi arasına koymalıyız' diyoruz. Üretim küçülürse, azalırsa koyamayız. 10 yılda gitmemiz gereken noktaya 20 yılda gitmiş oluruz, uzatmış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sektör ve firma bazlı alım heyetleri yapıyoruz"

Mustafa Gültepe, yatırım ortamının iyileşmesinin önemine dikkati çekerek, daha radikal kararların alınması, sektörel incelemelerin ve desteklerin ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Rekabetçilikte 3 yıl öncesindeki koşullara geri dönülmesinin önemini vurgulayan Gültepe, "Eğer dönülürse Anadolu'nun her tarafı farklı sektörlerin üretim üssü olur. Türkiye'deki refah, milli gelir, gayri safi milli hasıla artar." dedi.

Gültepe, TİM ve alt ihracatçı birlikleri olarak Türkiye'nin her yanında olduklarını, sürekli istişare toplantıları yaptıklarını, Türk ihracatçısını ve üreticisini tanıtmak için dünyanın her bölgesine gitmek istediklerini dile getirdi.

Gelecek yıl 2025'e göre en az yüzde 20 daha fazla fuar ve ticari heyet düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Gültepe, "Direkt oradaki firmaları buraya getiriyoruz. Sektör bazlı, firma bazlı alım heyetleri yapıyoruz. Buradaki firmalarımızla beraber işbirliği yaptırmaya ve Türkiye'yi tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye, her yıl en az çift rakamlı büyümeli ve ihracatını çift rakamlı artırmalı." dedi.