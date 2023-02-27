Ekonomik güven endeksi şubatta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 99,1 oldu.

27.02.2023 10:17:370
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomik güven endeksi şubatta azaldı

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azalarak 99,1 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 99,3 iken şubatta yüzde 0,3 azalarak 99,1 oldu.

Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artarak 82,5'e çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1 azalarak 102,4'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 düşerek 89,8 değerini aldı. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,2 azalarak 115,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,4 gerilemeyle 123,1 oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ürün ve kirada fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor

Ürün ve kirada fahiş fiyat artışına hapis cezası geliyor

Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir"e orta hasarlı raporu

Türkiye'nin tek kuyumcu sanayi sitesi "Altınşehir"e orta hasarlı raporu

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki deprem can aldı

Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki deprem can aldı

DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı

DASK'ın hasar ödemesi 1,1 milyar TL'yi aştı

Deprem hasarlı araçlar için sigorta şirketlerine çağrı

Deprem hasarlı araçlar için sigorta şirketlerine çağrı

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Yorum Yaz