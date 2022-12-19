Elon Musk 'CEO'luk görevimi bırakayım mı?' diye anket açtı: İşte sonuç

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatıp çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatıp çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti. Ankete katılanların yüzde 57,5'i "Evet" derken, yüzde 42,5'i "Hayır"dan yana oyunu kullandı.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulundu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

17 milyon 502 binden fazla kişinin oy kullandığı anket sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 57,5'i "Evet" derken, yüzde 42,5'i "Hayır"dan yana oyunu kullandı.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.