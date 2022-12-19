Elon Musk 'CEO'luk görevimi bırakayım mı?' diye anket açtı: İşte sonuç

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatıp çıkan sonucu kabul edeceğini belirtti.

19.12.2022 15:26:510
Paylaş Tweet Paylaş
Elon Musk 'CEO'luk görevimi bırakayım mı?' diye anket açtı: İşte sonuç

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatıp çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti. Ankete katılanların yüzde 57,5'i "Evet" derken, yüzde 42,5'i "Hayır"dan yana oyunu kullandı.

Twitter'ı satın aldığı günden bu yana çalışanlar ve reklam verenler başta olmak üzere birçok çevre ile sorun yaşayan Musk, "Twitter'ın başındaki kişi olarak istifa etmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım." paylaşımında bulundu.

Twiter'ın yeni patronu, anketi başlatmasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda "ciddi" olduğunu belirtirken, "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." ifadesini kullandı.

 17 milyon 502 binden fazla kişinin oy kullandığı anket sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 57,5'i "Evet" derken, yüzde 42,5'i "Hayır"dan yana oyunu kullandı.

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk en son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu olmuştu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital Aralık 2022 konu başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Kasım başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Ekim başlıkları

Capital 2022 Eylül başlıkları

Capital 2022 Eylül başlıkları

Capital 2022 Ağustos başlıkları

Capital 2022 Ağustos başlıkları

Capital 2022 Temmuz başlıkları

Capital 2022 Temmuz başlıkları

Yorum Yaz