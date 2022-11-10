Elon Musk Twitter'da uzaktan çalışmayı kaldırdı

Bloomberght'deki habere göre; Twitter Inc.’in yeni sahibi Elon Musk çarşamba günü geç saatlerde çalışanlarına “zor zamanlara hazırlanmak” amacıyla bir e-posta gönderdi. Bloomberg tarafından görülen e-postaya göre Musk ekonomik görünümün Twitter gibi reklam gelirine bağlı bir şirkete etkisi hakkında “göz boyamanın” mümkün olmadığını belirtti. Musk çalışanlarına ilk kez yolladığı e-postasında uzaktan çalışmaya artık izin verilmeyeceğini ve çalışanların haftada 40 saat ofiste olmasının beklendiğini söyledi. Musk, bu kuralın istisnalarının kendisinin onayına tabi olduğunu aktardı.

Twitter, Musk yönetimindeki ilk iki haftada yönetim kadrosunun çoğunluğunun ve çalışanların yarısının işten çıkarılmasına sahne oldu. Twitter’ın yeni patronu, kullanıcıların gerçekliğini teyit eden mavi tik sembolü için abonelik modelini gündeme getirirken bu abonelik için ayda 8 dolar ücret belirledi.

Musk çalışanlarına yolladığı e-postada abonelik gelirlerinin Twitter toplam gelirlerinin yarısına ulaşmasının hedeflendiğini bildirdi.